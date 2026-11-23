Komisja Europejska wszczęła formalne dochodzenie antymonopolowe wobec Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Regulator sprawdza, czy rozlewnia ograniczała handel transgraniczny napojami gazowanymi i sportowymi w Unii Europejskiej, informuje Anadolu Agency.

Kontrola dostaw hurtowych

Komisja Europejska ma ustalić, czy brytyjska spółka nie nadużywała dominującej pozycji w zakresie dostaw hurtowych do supermarketów i innych sprzedawców detalicznych. Dochodzenie dotyczy również możliwego utrudniania nabywcom hurtowym negocjowania zakupów od razu dla kilku państw. Według Komisji klienci mogli być zobowiązywani do uzgadniania zakupów osobno na każdym rynku krajowym.

Rabaty i różne opakowania

Regulator osobno zbada, czy rabaty hurtowe zależały od zobowiązania nabywców do niewywożenia produktów z kraju, w którym je kupili. Ponadto Komisja sprawdzi, czy CCEP stosowała różne wielkości opakowań napojów gazowanych w państwach UE, aby ograniczać ich sprzedaż transgraniczną.

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Wśród innych możliwych praktyk jest oferowanie sprzedawcom detalicznym zachęt do ograniczania importu napojów gazowanych do Hiszpanii. Komisja Europejska uważa, że takie działania mogły utrudnić detalistom uzyskanie korzystniejszych cen za granicą, a konsumentom przynieść wyższe ceny i mniejszy wybór.

CCEP jest jedną z dwóch największych europejskich rozlewni napojów sprzedawanych pod markami The Coca-Cola Company. Według Komisji Europejskiej spółka jest największym dostawcą napojów gazowanych w Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. The Coca-Cola Company posiada mniejszościowy udział w CCEP. Dochodzenie wszczęto po niezapowiedzianych kontrolach w siedzibach spółki w kilku krajach UE w marcu 2025 roku.

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