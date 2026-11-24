Komisja Europejska ostrzegła 11 państw UE przed ryzykiem nieprzestrzegania zalecanych limitów wzrostu wydatków netto w 2027 roku. Zaproponowała również zaostrzenie procedur dotyczących nadmiernego deficytu wobec Bułgarii i Węgier. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Kraje muszą skorygować budżety

W jesiennym pakiecie europejskiego semestru na 2027 rok Komisja Europejska wskazała, że Czechy, Finlandia, Niemcy i Rumunia mogą przekroczyć zalecane limity wzrostu wydatków netto. Chorwacja, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Słowenia i Hiszpania, według oceny Komisji, mogą znacznie przekroczyć te limity.

Komisja wezwała wszystkie 11 krajów do podjęcia działań korygujących podczas opracowywania budżetów na 2027 rok. Jednocześnie uznała, że na tym etapie nie jest właściwe wszczynanie procedur nadmiernego deficytu przeciwko Niemcom i Litwie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Działania wobec Bułgarii i Węgier

Komisja Europejska stwierdziła, że Bułgaria i Węgry podjęły niewystarczające działania, aby skorygować sytuację nadmiernego deficytu. Zwróciła się do Rady UE o formalne stwierdzenie, że oba kraje nie podjęły skutecznych działań. Taka decyzja może otworzyć drogę do rewizji ścieżek redukcji deficytu oraz zawieszenia części finansowania UE.

Komisja uważa również, że w 2027 roku w strefie euro właściwe jest nieco bardziej restrykcyjne stanowisko fiskalne ze względu na wyższe koszty obsługi długu. Wezwała rządy do zachowania przestrzeni dla inwestycji w obronność, energetykę i innowacje. Według prognozy Komisji wydatki UE na obronność wzrosną z 1,9% PKB w tym roku do 2,1% w 2027 roku i 2,2% w 2028 roku.

Czytaj nas na