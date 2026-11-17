W Brukseli w Belgii Komisja Europejska wstępnie ustaliła, że chińska platforma e-commerce Temu nie wypełniła obowiązków dotyczących podjęcia działań mających ograniczyć sprzedaż nielegalnych towarów na swojej platformie.

Wstępne ustalenia Komisji Europejskiej

Jak informuje Channel NewsAsia, Komisja wskazała na nieskuteczność działań Temu w zakresie ograniczania ryzyka. Według wstępnej oceny regulatora mechanizmy sprawdzania zgodności towarów z wymaganiami były niewystarczająco skuteczne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Komisja Europejska oświadczyła również, że system moderacji treści był słaby, a system sankcji nieskuteczny. Według jej wniosku niedociągnięcia te dotyczą działań Temu mających przeciwdziałać sprzedaży nielegalnych produktów. Wniosek regulatora ma charakter wstępny.

Kara w maju

W maju Komisja Europejska nałożyła już na Temu karę w wysokości 200 mln euro, czyli 224,08 mln dolarów. Jak podano, powodem sankcji było niewystarczające przeciwdziałanie przez firmę sprzedaży nielegalnych towarów.

Czytaj nas na