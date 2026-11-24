Komisja Europejska zagroziła Bułgarii karą w wysokości do 23 mln euro z powodu, zdaniem Brukseli, niewystarczających działań na rzecz ograniczenia wydatków publicznych i zmniejszenia deficytu budżetowego. Ostateczna wysokość możliwej kary ma dopiero zostać ustalona, informuje Politico Europe.

Deficyt prognozowany na poziomie 5% PKB

Komisja Europejska uważa, że Sofia nie zrobiła wystarczająco dużo, aby naprawić sytuację w finansach publicznych. Według prognozy Brukseli deficyt budżetowy Bułgarii osiągnie w tym roku 5% produktu krajowego brutto.

Unijne reguły fiskalne przewidują, że deficyt budżetowy nie może przekraczać 3% PKB, a dług publiczny — 60% PKB. Jednocześnie dług publiczny Bułgarii pozostaje znacznie poniżej tego progu.

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Decyzja w sprawie sankcji oczekiwana pod koniec roku

Europejski komisarz ds. gospodarki Valdis Dombrovskis oświadczył, że decyzja w sprawie kary jest oczekiwana pod koniec tego roku lub na początku następnego. Bułgaria, która w styczniu dołączyła do strefy euro, może spotkać się zarówno z karą, jak i ograniczeniem dostępu do części środków UE.

Kary w wysokości do 0,02% PKB mogą być stosowane wobec państw strefy euro. Węgrom również grozi zamrożenie części europejskiego finansowania z powodu stanu finansów publicznych, jednak nie przewidziano dla nich kar, ponieważ kraj nie należy do unii walutowej. Oba państwa mogą stracić część środków UE, jeśli do wiosny nie spełnią wymogów fiskalnych.

Jeśli sankcja wobec Bułgarii zostanie zatwierdzona, będzie to pierwsza kara za naruszenie unijnych reguł fiskalnych. Około dziesięciu lat temu Bruksela rozważała kary dla Hiszpanii i Portugalii, ale ostatecznie obniżyła je do zera.

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