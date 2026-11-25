Komisja Europejska przedłużyła do końca czerwca 2027 roku złagodzone zasady pomocy państwa dla rolników, przedsiębiorstw przemysłowych i innych firm w krajach UE. Jak informuje Tagesschau, decyzja jest związana z trwającym kryzysem energetycznym.

Wsparcie dla przemysłu i rolników

Państwa członkowskie UE będą mogły tymczasowo przyznawać energochłonnym producentom większe ulgi w opłatach za energię elektryczną. Mogą również wspierać rolników, którzy ponoszą wysokie koszty nawozów i paliwa.

Jednocześnie każdy indywidualny plan pomocy państwa będzie wymagał zatwierdzenia przez Komisję Europejską, organ odpowiedzialny za kontrolę konkurencji w UE.

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Przegląd wiosną 2027 roku

Komisja Europejska wprowadziła nowe ramy pomocy państwa w kwietniu, początkowo do końca grudnia. Według instytucji za przedłużeniem tego reżimu opowiedziała się szeroka większość spośród 27 państw członkowskich.

Komisja będzie monitorować sytuację i ponownie ją oceni wiosną 2027 roku. Jeśli okoliczności będą to uzasadniać, ramy mogą zostać ponownie przedłużone. W UE pomoc państwa jest regulowana surowymi zasadami, aby uniknąć zakłóceń konkurencji i nieproporcjonalnych korzyści dla firm z krajów silniejszych finansowo.

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