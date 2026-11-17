Komisja Europejska prognozuje, że deficyt budżetowy Włoch w 2026 roku wyniesie 2,9% produktu krajowego brutto, wobec 3,1% w 2025 roku. Jeśli prognoza się sprawdzi, wskaźnik spadnie poniżej progu 3% PKB, co umożliwi Włochom wyjście z procedury nadmiernego deficytu.

Rewizja prognozy deficytu

W wiosennej prognozie Komisja Europejska oczekiwała, że relacja deficytu Włoch do PKB wyniesie 2,9% zarówno w 2026, jak i w 2027 roku. Teraz Komisja przewiduje wzrost zadłużenia netto do 3,5% PKB w 2027 roku.

Jak informuje ANSA English, rząd Włoch zwrócił się o zastosowanie krajowej klauzuli wyjątkowej Paktu Stabilności i Wzrostu w celu dodatkowych inwestycji w energetykę i obronność.

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Prognozy dla gospodarki i inflacji

Komisja Europejska podniosła także ocenę wzrostu włoskiej gospodarki: PKB kraju w 2026 roku ma, według jej oczekiwań, wzrosnąć o 1%, podczas gdy wiosną prognozowano 0,5%. Prognozę na 2027 rok zrewidowano z 0,6% do 0,7%, a w 2028 roku gospodarka Włoch, według oceny Komisji, wzrośnie o 0,8%.

Roczna inflacja we Włoszech, według prognozy Komisji Europejskiej, wyniesie 3,4% w 2026 roku i 3,1% w 2027 roku. Dla całej strefy euro Komisja oczekuje inflacji na poziomie odpowiednio 3,2% i 3,1%.

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