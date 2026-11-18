Komisja Europejska oczekuje, że gospodarka Rumunii po spadku o 0,3% w 2026 roku powróci do wzrostu w latach 2027 i 2028. Jednocześnie deficyt budżetowy kraju, według prognozy, do końca tego okresu pozostanie powyżej 5% produktu krajowego brutto.

Prognoza wzrostu PKB

W swojej jesiennej prognozie gospodarczej, opublikowanej 17 listopada, Komisja Europejska przewidziała wzrost PKB Rumunii o 1,8% w 2027 roku i o 2,2% w 2028 roku. Jak informuje Romania Insider, ożywienie ma być wspierane przez bardziej aktywną konsumpcję prywatną i inwestycje.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Deficyt będzie zmniejszał się powoli

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych Rumunii, według oceny Komisji Europejskiej, spadnie z 6% PKB w 2026 roku do 5,8% w 2027 roku i 5,6% w 2028 roku.

Komisja oczekuje, że spowolnienie inflacji, podwyżki emerytur i wynagrodzeń w sektorze publicznym przyczynią się do wzrostu realnych dochodów do dyspozycji, poprawy nastrojów gospodarczych i wydatków gospodarstw domowych. Niższa inflacja może również stworzyć warunki do złagodzenia polityki pieniężnej, poprawić warunki finansowania oraz wesprzeć kredytowanie i prywatne inwestycje.

Czytaj nas na