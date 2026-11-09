W Brukseli Komisja Europejska przygotowała projekt aktu o uczciwości cyfrowej, który przewiduje dla firm kary do 6% ich rocznego światowego obrotu za nieuczciwe praktyki cyfrowe. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na dokument, do którego dotarła agencja Reuters.

Europejski komisarz ds. sprawiedliwości Michael McGrath ma przedstawić projekt ustawy w środę. Dokument musi jeszcze zostać zatwierdzony przez państwa UE i Parlament Europejski, zanim będzie mógł stać się prawem.

Zakaz manipulacyjnych interfejsów

Projekt proponuje zakaz tak zwanych dark patterns w kontaktach firm z konsumentami. Chodzi o wprowadzające w błąd lub manipulacyjne elementy interfejsów stron internetowych i aplikacji, które skłaniają użytkowników do większych zakupów. Takie praktyki proponuje się uznać za nieuczciwe praktyki handlowe.

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Komisja Europejska chce również zakazać spersonalizowanej reklamy kierowanej do dzieci lub konsumentów w trudnej sytuacji. Zgodnie z projektem sprzedawcy mają zapewnić użytkownikom możliwość wyłączenia funkcji zachęcających do kompulsywnego lub nadmiernego korzystania z usług.

Przejrzystość dynamicznych cen

Firmom stosującym dynamiczne ustalanie cen proponuje się nałożyć dodatkowe wymogi dotyczące przejrzystości. W szczególności mają one ujawniać liczbę towarów lub usług dostępnych w cenie wskazanej w reklamie.

Organizacja Finance Watch oświadczyła, że proponowane zasady dotyczące dark patterns są krokiem we właściwym kierunku, ale niewystarczająco chronią konsumentów usług finansowych inwestujących online.

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