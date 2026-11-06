Komisja Europejska zaproponowała zwolnienie Polski z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach Paktu UE o migracji i azylu od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku. Interia informuje o tym, powołując się na komisarza europejskiego Magnusa Brunnera.

Ocena sytuacji migracyjnej

Komisja Europejska oświadczyła, że Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja i Austria znajdują się w trudnej sytuacji migracyjnej z powodu skumulowanych skutków migracji w ciągu ostatnich pięciu lat.

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Według informacji Komisji Europejskiej państwa te będą mogły zwrócić się do Rady UE z prośbą o pełne lub częściowe odliczenie od ich wkładów do Puli Solidarności na następny rok. W źródle pula ta została nazwana mechanizmem obowiązkowej solidarności.

Propozycja na 2027 rok

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca Polski obejmuje cały 2027 rok. Pod koniec października stacja Polsat News, powołując się na źródła w UE, informowała już, że Polska może zostać zwolniona z przyjmowania migrantów jeszcze na jeden rok. Wskazywano wówczas, że decyzja powinna opierać się na analizie raportu o sytuacji migracyjnej w państwach członkowskich UE.

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