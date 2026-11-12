Komisja Europejska rozpatrzy układ stowarzyszeniowy między UE a Izraelem po tym, jak petycję z takim żądaniem podpisało ponad 1,1 mln obywateli Unii Europejskiej. Jak informuje Politico, w najbliższych tygodniach przedstawiciele Komisji Europejskiej spotkają się z organizatorami inicjatywy, a Parlament Europejski przeprowadzi publiczne wysłuchanie.

Żądanie petycji

Petycję niemal dwa lata temu zainicjował Europejski Sojusz Lewicy, który zrzesza 11 lewicowych partii politycznych. Organizatorzy wzywają UE do zawieszenia dialogu handlowego i politycznego z Izraelem. Wiążą to żądanie z tym, że ich zdaniem Izrael nie zdołał zapobiec ludobójstwu w Gazie.

Najwięcej podpisów zebrano we Francji — 339 479. Następne są Włochy z 283 863 podpisami oraz Hiszpania ze 151 821 podpisami. Do maja 2027 roku Komisja Europejska ma poinformować, czy planuje podjąć działania w odpowiedzi na inicjatywę.

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Procedura i umowa

Mechanizm Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej przewiduje rozpatrywanie petycji popartych przez ponad milion obywateli UE z więcej niż siedmiu państw. W ciągu ponad dziesięciu lat jedynie 14 ze 136 zarejestrowanych inicjatyw osiągnęło ten próg.

Układ stowarzyszeniowy między UE a Izraelem podpisano w 1995 roku, a wszedł on w życie w 2000 roku. Dokument reguluje dialog polityczny i handel. UE jest największym partnerem handlowym Izraela: w 2025 roku przypadała na nią około jedna trzecia całkowitych obrotów handlowych kraju ze światem.

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