W Brukseli w Belgii Komisja Europejska postawiła TikTokowi wstępne zarzuty dotyczące możliwego naruszenia unijnych zasad dotyczących treści online z powodu tzw. efektu „króliczej nory” w algorytmie rekomendacji platformy. Algorytm może nieprzerwanie proponować użytkownikom podobne filmy i utrzymywać ich uwagę na jednolitych treściach, informuje Channel NewsAsia.

Ryzyka dla użytkowników

Komisja Europejska oświadczyła, że TikTok nie wdrożył proporcjonalnych, uzasadnionych i skutecznych środków ograniczających te ryzyka. Według oceny regulatora ciągłe oglądanie materiałów o smutku, izolacji lub wizerunku ciała może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne użytkowników.

Europejska komisarz ds. technologii Henna Virkkunen oświadczyła, że po przewijaniu kanału lub polubieniu filmu algorytm TikToka proponuje więcej podobnych treści, pogrążając użytkowników w „króliczych norach”, z których trudno wyjść. Podkreśliła, że platforma musi wzmocnić ochronę dobrostanu użytkowników, w szczególności osób niepełnoletnich.

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Możliwa grzywna dla ByteDance

Komisja Europejska uważa, że TikTok powinien zmienić projekt algorytmu kanału „Dla Ciebie”, bardziej uwzględniać jasno wyrażone preferencje użytkowników, poprawić dostępność i łatwość korzystania z narzędzi kontroli oraz regularnie testować algorytm.

Wstępne ustalenia poczyniono w ramach szerszego dochodzenia dotyczącego TikToka na mocy unijnego aktu o usługach cyfrowych, który zobowiązuje duże platformy internetowe do aktywniejszego zwalczania szkodliwych i nielegalnych treści. Właściciel platformy, chińska firma ByteDance, może w przyszłym roku zostać ukarany grzywną w wysokości do 6% jej światowego rocznego obrotu, jeśli nie rozwiąże problemu.

W lutym regulatorzy zgłosili również TikTokowi zastrzeżenia dotyczące projektu, który może wywoływać uzależnienie, niewystarczającej ochrony dzieci oraz trudności dla badaczy w uzyskaniu dostępu do danych publicznych. TikTok nazwał wówczas te wstępne ustalenia kategorycznie nieprawdziwymi i oświadczył, że je zaskarży.

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