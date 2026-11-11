W Brukseli w Belgii Komisja Europejska przedstawiła projekt Aktu o sprawiedliwości cyfrowej (Digital Fairness Act, DFA), który przewiduje nowe ograniczenia dotyczące gier wideo, w tym mikropłatności dla osób niepełnoletnich. Jak informuje Politico Europe, przedstawiciele branży gier skrytykowali inicjatywę, twierdząc, że może ona osłabić konkurencyjność europejskiego sektora.

Ograniczenia dla gier

Zgodnie z projektem deweloperzy nie będą mogli czerpać zysków z oferowania osobom niepełnoletnim mikropłatności umożliwiających postępy w grze. Chodzi o mechaniki pay-to-win lub pay-to-progress, w których gracz wydaje prawdziwe pieniądze, aby uzyskać przewagę lub robić postępy w grze.

Dokument przewiduje również ograniczenia dotyczące loot boxów — zestawów losowych wirtualnych przedmiotów, które można kupować za prawdziwe pieniądze. Wirtualne waluty w grze dla użytkowników poniżej 18. roku życia mają być domyślnie wyłączone. Projekt musi jeszcze zostać uzgodniony z innymi instytucjami UE.

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Komisja Europejska wyjaśnia, że takie praktyki mogą zachęcać do nadmiernych wydatków, przede wszystkim wśród wrażliwych konsumentów, w tym dzieci. Za naruszenie zasad mogą być nakładane grzywny w wysokości do 6% globalnych przychodów firmy w sprawach dotyczących ponad dwóch trzecich ludności Unii Europejskiej.

Stanowisko deweloperów

Europejska Federacja Twórców Gier oraz Video Games Europe, do której należą między innymi Sony i Epic Games, we wspólnym oświadczeniu nazwały proponowaną definicję pay-to-win zasadniczo błędną i niewystarczająco jasną. Ich zdaniem może ona obejmować praktycznie wszelkie zakupy w grach i powodować zamieszanie wśród graczy i deweloperów.

Organizacje branżowe oświadczyły również, że branża gier już stosuje kontrolę rodzicielską i system klasyfikacji wiekowej PEGI, których, ich zdaniem, projekt DFA nie uwzględnia. Według Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego wydatki na gry wideo w UE przekroczyły w ubiegłym roku 27 mld euro, co stanowiło 17% światowego rynku.

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