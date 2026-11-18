Komisję Europejską oskarżono o upiększanie wskaźników dotyczących Egiptu, co mogło umożliwić przyznanie temu krajowi 2,5 mld euro preferencyjnych pożyczek w ramach umowy o łącznej wartości 7,4 mld euro. Jak informuje The Guardian, wyciek dokumentów UE oraz dane egipskiego Ministerstwa Solidarności Społecznej wskazują, że liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc faktycznie się zmniejszyła.

Pytania dotyczące programów społecznych

Chodzi o programy wsparcia pieniężnego Takaful i Karama dla gospodarstw domowych o niskich dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji. Takaful przewiduje wypłaty dla ubogich rodzin pod warunkiem regularnych badań lekarskich i odpowiedniej frekwencji dzieci w szkole, podczas gdy Karama zapewnia bezwarunkową pomoc osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym, sierotom i wdowom.

Aby otrzymać pierwszą transzę w wysokości 1 mld euro, Egipt miał zwiększyć liczbę gospodarstw domowych objętych tymi programami o 100 tys., do 4,7 mln. W poufnym raporcie dla unijnych prawodawców Komisja Europejska wskazała, że warunek ten został „ogólnie spełniony”. Jednocześnie przytoczone w dokumencie dane wykazały spadek netto o 62 281 gospodarstw domowych w związku z wieloletnią procedurą ponownej weryfikacji uprawnień do pomocy.

Aby otrzymać kolejną transzę w wysokości 1,5 mld euro, Egipt miał dodać następne 60 tys. gospodarstw domowych. Komisja Europejska uznała ten wymóg za spełniony, powołując się na objęcie programami 442 118 rodzin. Jednak dane egipskiego ministerstwa, które później usunięto z jego strony internetowej, wykazywały spadek netto liczby gospodarstw domowych otrzymujących pomoc o 23 453 w ciągu 11 miesięcy do czerwca 2026 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Komisji Europejskiej i reakcja eurodeputowanych

Łącznie w latach 2024–2026, gdy UE wymagała dodania do programów 160 tys. gospodarstw domowych, ich liczba zmniejszyła się o 85 734, według przytoczonych danych. Komisja Europejska wyjaśniła, że cel dotyczył nowych rodzin włączonych do programów, a nie wzrostu netto ich liczby, oraz oświadczyła, że nie ma sprzeczności z wymogiem rozszerzania programów wsparcia pieniężnego.

Niderlandzka eurodeputowana Tineke Strik poinformowała, że zwróci się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienia. Stwierdziła, że pomoc makrofinansowa od początku była wykorzystywana przede wszystkim do zachęcania Egiptu do współpracy w dziedzinie migracji. Hiszpańska eurodeputowana Sandra Gómez López wezwała Komisję do przejrzystego wyjaśnienia, dlaczego uznaje ona warunki za spełnione.

W ramach trzyletniego partnerstwa strategicznego Egipt otrzymał już 3,5 mld euro preferencyjnych pożyczek w trzech transzach. Ostatnia transza w wysokości 1,5 mld euro jest oczekiwana do końca 2027 roku, pod warunkiem spełnienia 24 wymogów gospodarczych, utrzymania programu MFW oraz podjęcia konkretnych i przekonujących kroków w zakresie mechanizmów demokratycznych, praworządności i praw człowieka.

Czytaj nas na