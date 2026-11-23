W Rumunii Eurocontrol ponownie zablokował wpływy z opłat za żeglugę powietrzną przeznaczone dla służby zarządzania ruchem lotniczym ROMATSA. Jak poinformowała sama służba, środek jest związany ze sporem sądowym między Pfizer Romania a państwem rumuńskim. Materiał Romania Insider na ten temat opublikowano 23 listopada 2026 roku.

Zablokowane wpływy

Jak podaje Romania Insider, blokadę przywrócono na podstawie środka zabezpieczającego, o który wystąpiła Pfizer Romania. Dotyczy on dochodów z opłat za usługi żeglugi powietrznej, przeznaczonych dla ROMATSA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Orzeczenia sądów

ROMATSA oświadczyła, że środki zablokowano ponownie, choć sądy w Brukseli dwukrotnie orzekały na jej korzyść podczas rozpatrywania sprawy.

Działalność służby

Rumuński organ zarządzania ruchem lotniczym oświadczył, że nadal działa w pełnym zakresie i świadczy usługi. Według jego danych przywrócenie środka egzekucyjnego nie wpłynęło na loty. W źródle środek ten określono jako wznowioną przymusową egzekucję.

Czytaj nas na