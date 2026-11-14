W Dublinie w Irlandii europejscy przywódcy wyznaczyli doradców ds. bezpieczeństwa narodowego, którzy będą reprezentować Europę w przyszłych negocjacjach dotyczących zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. W skład delegacji wejdą przedstawiciele Unii Europejskiej, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, informuje Meduza, powołując się na Bloomberg.

Skład europejskiej delegacji

Decyzję podjęto po szczycie w Dublinie, który odbył się 12–13 listopada. Skład delegacji potwierdzili przewodniczący Rady Europejskiej António Costa oraz premier Polski Donald Tusk.

Costa oświadczył, że zasady i stanowiska Europy w tych negocjacjach są dobrze znane. Według niego europejski zespół będzie działał wspólnie i w ścisłej koordynacji ze wszystkimi państwami członkowskimi.

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Techniczny poziom negocjacji

Wysoki rangą europejski urzędnik powiedział Bloombergowi, że doradcy będą uczestniczyć w przyszłych spotkaniach na poziomie technicznym. Europa nie wyznaczyła jeszcze przedstawicieli do negocjacji na najwyższym szczeblu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wcześniej wezwał europejskich przywódców do wyznaczenia przedstawicieli do udziału w negocjacjach między Rosją a Ukrainą prowadzonych za pośrednictwem USA. Po spotkaniu z prezydentem Rosji, państwa-agresora, Władimirem Putinem specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oświadczył, że trójstronne negocjacje pokojowe USA, Rosji i Ukrainy zostaną rozszerzone o udział Europy.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Moskwa nie sprzeciwia się udziałowi Europy. Jednocześnie rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że kwestia ta nie została poruszona podczas spotkania Putina z amerykańskimi przedstawicielami. Pieskow dodał, że decyzje o rozszerzeniu negocjacji mogą zostać podjęte po tym, jak na Kremlu zrozumieją intencje Europejczyków i ich gotowość do wspierania procesu pokojowego.

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