Parlament Europejski głosuje nad dwoma projektami legislacyjnymi, które mają zapobiegać zakłóceniom w dostawach leków i zmniejszyć zależność Unii Europejskiej od importu medykamentów. Poinformował o tym Tagesschau.

Szybsze zatwierdzanie i produkcja w Europie

Jeden z projektów — pakiet farmaceutyczny — ma przyspieszyć procedury zatwierdzania leków i stworzyć zachęty do opracowywania pilnie potrzebnych preparatów. Drugi dokument, Critical Medicines Act, przewiduje zwiększenie produkcji leków w Europie.

Dokument proponuje również preferowanie europejskich producentów w zamówieniach publicznych. Celem inicjatyw jest zapewnienie stabilnych dostaw leków o kluczowym znaczeniu oraz ograniczenie zależności od państw trzecich.

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Zależność od dostaw z Azji

Do leków o kluczowym znaczeniu w UE zalicza się między innymi antybiotyki, insulinę stosowaną w leczeniu cukrzycy oraz szczepionki. Według danych UE w ubiegłym roku od 80% do 90% leków w Europie pochodziło z Azji, przede wszystkim z Chin. Substancje czynne do produkcji leków oraz gotowe leki trafiają głównie z państw spoza UE.

Taka zależność w poprzednich latach przyczyniła się do niedoborów niektórych leków w aptekach, w tym środków przeciwbólowych, antybiotyków i dziecięcych syropów przeciwgorączkowych. Krytycy inicjatyw legislacyjnych uważają, że proponowane środki są niewystarczające, aby przekonać producentów do lokowania produkcji w relatywnie drogiej Europie. Przewidują także dalszy wzrost cen leków.

Komisja Europejska zaproponowała zmiany w marcu 2025 roku, a w maju 2026 roku negocjatorzy UE uzgodnili odpowiednie zasady.

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