Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów poparł przekazanie siedmiu propozycji dotyczących następnego długoterminowego budżetu UE do negocjacji z Radą Unii Europejskiej. Głosowanie zapobiegło również możliwemu zaskarżeniu ze strony skrajnej prawicy, informuje Politico Europe.

Siedem obszarów budżetowych

Europosłowie rozpatrzyli propozycje dotyczące programu Global Europe, Europejskiego Funduszu Społecznego, programu badawczego Horizon Europe oraz instrumentu „Łącząc Europę”.

Pakiet objął również Europejski Fundusz Konkurencyjności, program w dziedzinie azylu i migracji oraz AgoraEU. Wszystkie te dokumenty dotyczą następnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej.

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Negocjacje z Radą UE

Po głosowaniu propozycje przechodzą do negocjacji z Radą Unii Europejskiej. Podstawą procesu negocjacyjnego będą sprawozdania przyjęte przez właściwe komisje Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do każdego z dokumentów.

W materiale nie sprecyzowano, kiedy dokładnie strony rozpoczną negocjacje ani jakie będą ich dalsze decyzje w sprawie siedmiu propozycji budżetowych.

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