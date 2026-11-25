Parlament Europejski poparł sprawozdanie wzywające UE do opracowania skoordynowanej strategii ochrony systemu międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i jego instytucji przed zewnętrzną presją, w tym sankcjami wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dokument poparło 438 europosłów, 168 było przeciw, a 38 wstrzymało się od głosu, informuje Anadolu Agency.

Ochrona przed sankcjami eksterytorialnymi

W sprawozdaniu europosłowie stwierdzili, że międzynarodowy wymiar sprawiedliwości stoi w obliczu bezprecedensowych zagrożeń, w tym presji przymusowej, jednostronnych sankcji oraz kampanii mających na celu podważenie autorytetu i niezależności takich instytucji jak MTK.

W dokumencie wskazano, że od ubiegłego roku Stany Zjednoczone nakładały sankcje na urzędników MTK, przewidujące zamrożenie aktywów oraz zakaz udzielania wsparcia materialnego lub finansowego. W sprawozdaniu wspomniano również o środkach wobec mandatariuszy ONZ i partnerskich organizacji pozarządowych.

Europosłowie wezwali UE do zaktualizowania i uruchomienia statutu blokującego, aby chronić europejskie podmioty przed eksterytorialnym stosowaniem środków wprowadzonych przez państwa trzecie. W ich ocenie amerykańskie sankcje wzbudziły obawy wśród europejskich banków, firm ubezpieczeniowych i dostawców usług cyfrowych. Zdaniem deputowanych może to utrudniać płatności i usługi potrzebne międzynarodowemu wymiarowi sprawiedliwości.

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Propozycje dla instytucji UE

Parlament zalecił również zmniejszanie zależności UE od pozaeuropejskiej infrastruktury finansowej i cyfrowej, stosowanie instrumentu przeciwdziałania przymusowi oraz współpracę z demokratycznymi partnerami poprzez umowy handlowe i dialog polityczny.

Ponadto deputowani zaproponowali ułatwienie uzyskiwania wiz świadkom i obrońcom praw człowieka zaangażowanym w postępowania dotyczące pociągania do odpowiedzialności, a także wezwali Radę Europejską do wyraźnego włączenia Statutu Rzymskiego do prawodawstwa UE. Komisja Europejska i szef unijnej dyplomacji mają zaproponować strategię i plan działania w celu ochrony sędziów, prokuratorów, świadków i ofiar, zapewnienia przewidywalnego finansowania mechanizmów międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacji między państwami członkowskimi, Eurojustem i organami śledczymi ONZ.

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisja Europejska powinna co roku oceniać wdrażanie strategii, wpływ zagranicznych sankcji oraz wykorzystanie funduszy UE na rzecz międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Sprawozdawca Mounir Satouri oświadczył, że dokument jest odpowiedzią Parlamentu na ataki na prawo międzynarodowe i sankcje administracji USA wobec MTK, oraz wezwał do pilnego zastosowania statutu blokującego.

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