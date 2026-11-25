Parlament Europejski wezwał Unię Europejską do opracowania kompleksowej długoterminowej strategii wspierania transformacji politycznej w Syrii, wzmacniania instytucji państwowych i odbudowy kraju. Poinformowała o tym agencja Anadolu.

Warunki wsparcia UE

Eurodeputowani oświadczyli, że naród syryjski ma „historyczną możliwość zbudowania wolnego, demokratycznego i pokojowego kraju” niemal dwa lata po upadku reżimu Baszara al-Asada.

W raporcie podkreślono, że wsparcie UE musi respektować integralność terytorialną Syrii oraz chronić prawa człowieka i społeczności mniejszościowe. Jednocześnie musi uwzględniać zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym terroryzm, przestępczość zorganizowaną i ingerencję zewnętrzną.

Parlament z zadowoleniem przyjął zapowiedź nowego partnerstwa politycznego UE z Syrią w styczniu 2026 roku. Eurodeputowani podkreślili, że europejska pomoc, finansowanie odbudowy oraz ewentualne zawieszenie sankcji muszą być warunkowe i odwracalne.

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Zdaniem deputowanych wsparcie to należy powiązać z wymiernymi postępami w zapewnianiu praworządności, reformie konstytucyjnej, reformie sektora bezpieczeństwa, rozliczalności oraz ochronie wszystkich społeczności.

Pomoc humanitarna i bezpieczeństwo

Parlament Europejski zaznaczył, że pomocy humanitarnej w Syrii potrzebuje ponad 15,6 mln osób. Deputowani wezwali UE i państwa członkowskie do utrzymania wsparcia humanitarnego oraz pomocy na rzecz wczesnej odbudowy kraju.

Eurodeputowani wyrazili również zaniepokojenie z powodu utrzymującej się obecności w Syrii ugrupowania Daesz i innych organizacji terrorystycznych. Podkreślili potrzebę wzmocnienia współpracy między władzami przejściowymi Syrii, UE i partnerami międzynarodowymi w celu zwalczania terroryzmu.

Po upadku reżimu 8 grudnia 2024 roku nowa administracja Syrii dąży do rozszerzenia władzy państwowej na całe terytorium kraju i wzmocnienia kontroli nad przejściami granicznymi. Baszar al-Asad opuścił Syrię tego dnia i uciekł do Rosji.

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