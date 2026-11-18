W Serbii kierownictwo Europejskiej Partii Ludowej zdecydowało o zawieszeniu członkostwa stowarzyszonego Serbskiej Partii Postępowej (SNS), siły politycznej byłego prezydenta kraju Aleksandara Vučicia. Jak informuje Politico Europe, decyzję musi jeszcze zatwierdzić Zgromadzenie Polityczne EPL 7–8 grudnia.

SNS ma status członka stowarzyszonego EPL, ponieważ Serbia nie należy do Unii Europejskiej. Po zatwierdzeniu decyzji partia będzie miała 12 miesięcy na spełnienie wymogów europejskiej siły politycznej. W przypadku niespełnienia tych wymogów SNS może zostać wykluczona z EPL.

Wymogi wobec Serbskiej Partii Postępowej

EPL żąda od SNS zakończenia politycznego zbliżenia i powiązań z prezydentem państwa-agresora Rosji Władimirem Putinem oraz jego partią Jedna Rosja, a także dostosowania swojej polityki do sankcji UE wobec Moskwy. Wśród innych wymogów jest zdystansowanie się od rządu Chin oraz odnowienie zaangażowania na rzecz integracji europejskiej.

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EPL chce również, aby SNS zaprzestała gloryfikowania Ratka Mladicia, skazanego za zbrodnie wojenne. W dokumencie, z którym zapoznało się Politico Europe, wspierany przez państwo pogrzeb Mladicia został nazwany punktem zwrotnym dla wielu przedstawicieli EPL, który przyczynił się do decyzji o zawieszeniu członkostwa.

Kontrola i przekazanie władzy

Serbską partię wezwano również do aktywniejszej współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania wolności mediów oraz zapewnienia pokojowego przekazania władzy „Liście Studenckiej”, która wygrała wybory parlamentarne pod koniec października.

Od września 2025 roku EPL sprawdzała, czy SNS przestrzega podstawowych wartości rodziny politycznej w obliczu odwrotu od standardów demokratycznych i praworządności, a także tłumienia protestów. Kierownictwo SNS musi co miesiąc składać sprawozdania EPL, która planuje wysłać misję obserwacyjną do Belgradu wiosną 2027 roku. W momencie publikacji SNS nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

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