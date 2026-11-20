Międzynarodowa grupa ekspertów Europejskiego Towarzystwa Ginekologicznego w oświadczeniu konsensusowym uznała antagonistów receptorów neurokininy za najskuteczniejsze dostępne niehormonalne leki zmniejszające objawy naczynioruchowe menopauzy — uderzenia gorąca i nocne poty. Oświadczenie opublikowane w czasopiśmie Gynecological Endocrinology przygotowano dla kobiet, u których terapia hormonalna jest przeciwwskazana lub które nie chcą jej stosować, informuje News-Medical.

Leki na uderzenia gorąca

Eksperci przeanalizowali dane dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i przydatności niehormonalnych metod dla poszczególnych pacjentek. Systemowa menopauzalna terapia hormonalna pozostaje najskuteczniejszą metodą leczenia objawów naczynioruchowych, jednak może nie być odpowiednia dla kobiet z przebytymi nowotworami złośliwymi hormonowrażliwymi, żylną chorobą zakrzepowo-zatorową lub chorobami sercowo-naczyniowymi.

W badaniach klinicznych selektywny antagonista receptora neurokininy-3, fezolinetant, zmniejszył częstość objawów naczynioruchowych o około 63% po 12 tygodniach, podczas gdy w grupie placebo spadek wyniósł 40%. Efekt utrzymywał się przez 52 tygodnie. Elinzanetant, który blokuje receptory neurokininy-1 i neurokininy-3, w dwóch badaniach trzeciej fazy zmniejszał częstość objawów o 65–67%, wobec 42–46% w grupach placebo. Lek zmniejszał również zaburzenia snu.

Oba leki wymagają zbadania funkcji wątroby przed rozpoczęciem terapii oraz monitorowania w trakcie leczenia. W przypadku fezolinetantu zgłaszano rzadkie, lecz poważne przypadki polekowego uszkodzenia wątroby, a w badaniach elinzanetantu czasami odnotowywano podwyższone stężenie enzymów wątrobowych.

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Inne możliwości pomocy

Wśród leków stosowanych z innych wskazań medycznych eksperci wymienili paroksetynę, wenlafaksynę, deswenlafaksynę, gabapentynę i pregabalinę. Wenlafaksynę i deswenlafaksynę wskazano jako preferowane opcje dla pacjentek po raku piersi, przyjmujących tamoksyfen, ponieważ z mniejszym prawdopodobieństwem wpływają one na jego działanie terapeutyczne. Klonidyna i oksybutynina również mogą łagodzić objawy, jednak ich skuteczność i tolerancja są zróżnicowane.

Terapia poznawczo-behawioralna może zmniejszać subiektywną intensywność uderzeń gorąca i związany z nimi dyskomfort, a hipnoza kliniczna — ograniczać ich częstość. W randomizowanym badaniu z udziałem 187 kobiet hipnoza zmniejszyła zgłaszaną przez uczestniczki częstość uderzeń gorąca o 74%, a częstość mierzoną obiektywnie o 57%, jednocześnie poprawiając jakość snu.

Objawy ze strony układu moczowo-płciowego

W przypadku łagodnego lub umiarkowanego zespołu moczowo-płciowego menopauzy eksperci zalecają jako pierwszą niehormonalną linię leczenia nawilżacze dopochwowe i lubrykanty. Preparaty z kwasem hialuronowym mogą łagodzić objawy pochwowe, a trening mięśni dna miednicy — poprawiać kontrolę oddawania moczu i funkcje seksualne. Jednocześnie metaanaliza siedmiu badań z udziałem 401 osób nie wykazała istotnej przewagi dopochwowej terapii laserowej nad pozorowaną procedurą, dlatego nie zaleca się jej poza badaniami.

Autorzy oświadczenia podkreślili indywidualny dobór leczenia z uwzględnieniem objawów, przeciwwskazań, możliwych skutków ubocznych i preferencji pacjentki. Zaznaczyli również potrzebę dalszych badań nad długoterminowym bezpieczeństwem dostępnych metod.

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