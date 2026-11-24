Na głównych rynkach akcji w Europie, w tym we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji, indeksy zakończyły we wtorek, 24 listopada, notowania spadkami w związku ze zniżką akcji producentów półprzewodników. Paneuropejski indeks Stoxx Europe 600 stracił 4,20 punktu, czyli 0,66%, i zamknął się na poziomie 632,77 punktu po wzroście o około 1,8% dzień wcześniej, poinformowała Anadolu Agency.

Największe straty we Włoszech i Niemczech

Włoski FTSE MIB odnotował największy spadek wśród głównych europejskich rynków — o 1,84%, do 48 121,19 punktu. Akcje producenta chipów STMicroelectronics w Mediolanie straciły ponad 10%.

Niemiecki DAX spadł o 1,31%, do 25 005,51 punktu, a hiszpański IBEX 35 — o 0,86%, do 19 015,80 punktu. Brytyjski FTSE 100 obniżył się o 0,13%, do 10 467,07 punktu, podczas gdy francuski CAC 40 stracił 0,05% i zakończył sesję na poziomie 8 040,49 punktu.

Niżej notowane były także akcje holenderskich producentów sprzętu dla branży półprzewodników ASML i ASM International oraz niemieckiego Infineon. W Stanach Zjednoczonych spadały akcje Nvidii, które dzień wcześniej wzrosły o 31,5% po jednomyślnej decyzji rady dyrektorów o przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego.

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Sanofi ograniczyło spadek francuskiego indeksu

Akcje francuskiej firmy farmaceutycznej Sanofi wzrosły o około 9,8%, co ograniczyło straty CAC 40. Firma uzgodniła przejęcie amerykańskiego producenta leków Insmed za 41 mld dolarów, oferując 175 dolarów w gotówce za akcję. Transakcja ma rozszerzyć portfolio Sanofi o leki do leczenia chorób płuc; jej zamknięcie jest oczekiwane w pierwszej połowie 2027 roku po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy i regulatorów.

W Niemczech indeks klimatu biznesowego Ifo wzrósł w listopadzie do 90,6 punktu z 90,1 punktu w październiku dzięki poprawie nastrojów w sektorze usług. Jednocześnie nastroje w sektorze produkcyjnym pogorszyły się po sześciu kolejnych miesiącach wzrostu.

Inwestorzy oczekiwali również na publikację w Stanach Zjednoczonych danych o cenach osobistych wydatków konsumpcyjnych — wskaźnika inflacji preferowanego przez Rezerwę Federalną przed posiedzeniem 8–9 grudnia.

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