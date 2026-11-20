Europejscy przywódcy na szczycie Koalicji Chętnych w Berlinie w Niemczech zadeklarowali gotowość do udziału w negocjacjach z Federacją Rosyjską — państwem-agresorem — w sprawie zakończenia jej wojny przeciwko Ukrainie. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham powiedział, że Europa ma „jasne, konsekwentne i jednolite stanowisko negocjacyjne”, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał maksymalistyczne żądania Moskwy nierealistycznymi.

Jak informuje BBC News, prezydent USA Donald Trump dołączył telefonicznie do berlińskiego szczytu po trójstronnym spotkaniu w chińskim Shenzhen z rosyjskim władcą Władimirem Putinem i przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Jego zięć i specjalny wysłannik Jared Kushner oświadczył, że Trump dąży do porozumienia z Moskwą z udziałem Europy.

Warunki Europy

Merz poinformował, że Europa jest gotowa do poważnych rozmów z Rosją o bezpieczeństwie europejskim wyłącznie pod warunkiem, że poprzedzi je porozumienie pokojowe z Ukrainą. Według niego negocjacje mogą się rozpocząć, jeśli ich warunki będą akceptowalne dla Europy i Ukrainy.

Kanclerz Niemiec odrzucił również możliwość podziału Europy na strefy wpływów wielkich mocarstw. Oświadczył, że „format jałtański” nie przyniesie pokoju, i podkreślił, że porozumienie pokojowe nie może powstać bez udziału Europy. Premier Polski Donald Tusk zareagował na słowa Trumpa, który nazwał Putina „przyjacielem”, oświadczając, że rosyjski władca nie jest ich przyjacielem i nigdy nim nie będzie.

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Gwarancje dla Ukrainy

Kushner oświadczył, że strona rosyjska rzekomo jest gotowa zaufać ocenie amerykańskich wysłanników w sprawie udziału Europejczyków w negocjacjach i podobno nie sprzeciwia się gwarancjom bezpieczeństwa dla Ukrainy na wzór artykułu 5 NATO. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i europejscy przywódcy przedstawili bardziej powściągliwą ocenę perspektyw porozumienia. Zełenski podkreślił, że Putin dotychczas odrzucał wszystkie propozycje.

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał sojuszników do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby dostarczyć Ukrainie systemy obrony powietrznej potrzebne do odpierania rosyjskich ataków, a także do powrotu do rozmów o członkostwie Ukrainy w NATO. Tymczasem doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że przed rozszerzeniem formatu negocjacji trzeba jeszcze wykonać „wielką pracę”.

Podczas spotkań w Chinach i Niemczech Rosja kontynuowała ataki na Kijów. Według BBC News w wyniku uderzenia w budynek mieszkalny w dzielnicy Podilskiej zginęła jedna osoba; ambasady Niderlandów i Austrii, a także Sobór Włodzimierski poinformowały o uszkodzeniach.

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