Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zobowiązała operatorów turbośmigłowych samolotów ATR 42 i ATR 72 do sprawdzania zaworów systemu odladzania w odstępach do 160 godzin lotu. Regulator ostrzegł, że usterka zaworu może pozostać niewykryta do momentu wejścia samolotu w warunki oblodzenia i doprowadzić do utraty sterowności, z której nie można wyprowadzić samolotu.

Dyrektywę zdatności do lotu wydano 16 listopada 2026 roku, a wejdzie ona w życie 30 listopada. Jak informuje AeroTime, EASA już skróciła odstępy między kontrolami w styczniu 2025 roku po analizie konstrukcji. Dalsza analiza możliwych awarii zaworów skłoniła ATR do zrewidowania instrukcji obsługi technicznej w październiku.

Odstępy między kontrolami

Wymogi dotyczą zaworów, które regulują ciśnienie i odcinają dopływ powietrza do systemu odladzania. Częstotliwość testów zależy od modelu samolotu oraz od tego, czy modyfikację wykonano w fabryce ATR, czy później przez operatora.

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W przypadku zmodyfikowanych ATR 42-400, ATR 42-500 i ATR 72 maksymalny odstęp między kontrolami skrócono z 1050 do 160 godzin lotu, czyli o 85%. Dla tych samych modeli bez modyfikacji odstęp zmniejszono z 700 do 210 godzin. Operatorzy wczesnych wersji ATR 42-200, ATR 42-300 i ATR 42-320 muszą przeprowadzać kontrole co 190 godzin zamiast co 650.

Związek z katastrofą w Brazylii

Brazylijscy śledczy wskazali gromadzenie się lodu i liczne usterki systemu odladzania jako czynniki sprzyjające katastrofie lotu Voepass 2283 z 9 sierpnia 2024 roku. Samolot ATR 72-500 rozbił się w Vinhedo w Brazylii, w wyniku czego zginęły wszystkie 62 osoby na pokładzie. ATR po raz pierwszy poinformował operatorów o kontrolach zaworów w październiku 2024 roku, około dwa miesiące po katastrofie.

Jeśli zawór nie przejdzie kontroli, operator musi usunąć usterkę przed następnym lotem. Jeżeli opublikowane przez ATR instrukcje nie obejmują konkretnej usterki, operator musi uzyskać zatwierdzone przez producenta wytyczne i wykonać niezbędne prace.

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