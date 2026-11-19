Europejski Urząd Nadzoru Bankowego potwierdził poparcie dla wspólnego europejskiego systemu ubezpieczenia depozytów. Oczekuje się, że Komisja Europejska przedstawi propozycje takiego mechanizmu w ramach szerszego pakietu bankowego w pierwszym kwartale 2027 roku, informuje Cyprus Mail.

Techniczna rola urzędu

Urząd odrzucił również przypuszczenia, że rozważa alternatywy dla wspólnego systemu gwarantowania depozytów. Oświadczył, że jego zadaniem jest dostarczanie Komisji Europejskiej i europejskim ustawodawcom zaleceń technicznych oraz bazy dowodowej do opracowania mechanizmu.

Przewodniczący urzędu François-Louis Michaud stwierdził, że Europa potrzebuje bardziej zintegrowanego rynku bankowego, aby zdywersyfikowany sektor bankowy mógł właściwie finansować gospodarkę. Jak powiedział, aby stworzyć prawdziwy jednolity rynek, należy usunąć szereg istniejących przeszkód, a ubezpieczenie depozytów jest ważną częścią tego procesu.

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Unia bankowa UE

Wspólne ubezpieczenie depozytów pozostaje jednym z kluczowych niedokończonych elementów unii bankowej UE. Taki system mógłby zapewnić bardziej jednolitą ochronę deponentów w krajach uczestniczących, podczas gdy obecnie gwarancje w dużej mierze zależą od mechanizmów krajowych.

Europejski Bank Centralny również wezwał do skoordynowanych postępów we wdrażaniu głównych elementów unii bankowej, w tym do określenia konkretnych kroków i harmonogramu wprowadzenia europejskiego systemu ubezpieczenia depozytów. Do innych priorytetów należą swobodniejszy przepływ kapitału i płynności w ramach transgranicznych grup bankowych oraz rozwój unii oszczędności i inwestycji.

EBC uważa, że konkurencyjność sektora bankowego należy wzmacniać poprzez harmonizację przepisów, integrację i korzyści skali, a nie deregulację. Konsekwencje wspólnego systemu dla poszczególnych krajów, w tym Cypru, będą zależeć od ostatecznego kształtu mechanizmu: zasad wpłat, podziału ryzyka i wymogów wobec uczestniczących banków.

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