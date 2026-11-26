Członkowie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego uważają dalsze podwyżki stóp procentowych za prawdopodobne, ponieważ wzrost cen energii pogorszył perspektywy inflacyjne dla strefy euro. Wynika to z opublikowanego sprawozdania z posiedzenia z 28–29 października, podaje Anadolu Agency.

Na październikowym posiedzeniu Rada Prezesów jednogłośnie pozostawiła trzy kluczowe stopy procentowe bez zmian. Stopa depozytowa pozostała na poziomie 2,50% po podwyżkach w czerwcu i wrześniu.

Poparcie dla podwyżki stóp

Znaczna liczba członków rady mogłaby poprzeć kolejną podwyżkę stóp w październiku. Uważali oni, że nowe dane gospodarcze wzmocniły argumenty za bardziej restrykcyjną polityką pieniężną.

Inflacja w strefie euro wzrosła we wrześniu do 3,8% z 3,2% w sierpniu i przekroczyła oczekiwania. Konflikt na Bliskim Wschodzie oraz rozwój wojny Rosji przeciwko Ukrainie podniosły ceny energii powyżej założeń uwzględnionych w wrześniowych prognozach EBC. Wzrost kosztów dotknął nie tylko ropy i gazu, lecz także paliw rafinowanych oraz energii elektrycznej.

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Inflacja może pozostać powyżej celu

Uczestnicy posiedzenia oczekiwali, że droższa energia utrzyma inflację ogółem znacząco powyżej celu EBC wynoszącego 2% w najbliższych kwartałach. Niektórzy członkowie rady wyrazili obawy, że inflacja może nie powrócić do celu nawet do końca 2028 roku.

Inflacja bazowa pozostawała tymczasem zasadniczo stabilna: nie odnotowano istotnego wpływu kosztów energii na wynagrodzenia ani decyzje cenowe przedsiębiorstw. Wyższe stopy kredytowe i słabszy popyt na pożyczki wskazywały, że wcześniejsze podwyżki stóp coraz silniej wpływają na aktywność gospodarczą. Członkowie rady zwrócili również uwagę na słabsze krótkoterminowe perspektywy wzrostu i zakwestionowali, jak długo inwestycje w sztuczną inteligencję oraz gromadzenie zapasów będą wspierać światową gospodarkę.

Mimo pogorszenia perspektyw inflacyjnych uczestnicy posiedzenia poparli wyważone podejście, jednocześnie uznając dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej za prawdopodobnie konieczne. Do grudniowego posiedzenia EBC otrzyma nowe prognozy pracowników banku do 2029 roku, dane o wzroście gospodarczym w trzecim kwartale, jeszcze dwa odczyty inflacji oraz dodatkowe informacje o negocjacjach płacowych.

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