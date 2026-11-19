Europejski producent rakiet MBDA i niemiecki startup Atmos Space Cargo uzgodniły wspólne zbadanie możliwości stworzenia systemu precyzyjnego dalekiego uderzenia z orbity Ziemi. Projekt zakłada połączenie wojskowych ładunków użytecznych z technologiami transportu orbitalnego i pojazdami do powrotu w atmosferę, podaje Defense News.

Ocena możliwości technicznych

Na początkowym etapie firmy będą analizować architekturę systemu, jego wykonalność techniczną, integrację ładunku użytecznego oraz możliwość przeprowadzenia demonstracji technologicznych. Atmos ma zapewnić ekspertyzę w zakresie transportu orbitalnego i wejścia w atmosferę, podczas gdy MBDA wniesie doświadczenie w dziedzinie systemów obronnych i wojskowych ładunków użytecznych.

Dyrektor generalny Atmos Sebastian Klaus oświadczył, że celem współpracy jest wzmocnienie konwencjonalnego odstraszania europejskich sojuszników. Jak powiedział, firmy postrzegają transport orbitalny i powrót pojazdów na Ziemię jako nowy poziom infrastruktury strategicznej. Atmos podkreślił, że wszelkie przyszłe rozmieszczenie i użycie systemu będą zależeć od obowiązującego ustawodawstwa oraz decyzji właściwych organów państwowych i wojskowych.

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Technologie Atmos

Atmos opracowuje wielokrotnego użytku statek kosmiczny do misji transportu ładunków na niskiej orbicie okołoziemskiej. Do hamowania podczas powrotu w atmosferę wykorzystuje nadmuchiwaną osłonę, która pełni funkcje ochrony termicznej i hamulca aerodynamicznego. Startup informował o udanym teście tej koncepcji w kwietniu 2025 roku.

Firma tworzy pojazd orbitalny Phoenix 2, zdolny dostarczyć do 100 kilogramów ładunku użytecznego i pozostawać w locie od trzech godzin do 12 miesięcy. Cywilne pojazdy Phoenix, jak oświadczył Atmos, pozostaną oddzielone od systemu obronnego, który firma bada wspólnie z MBDA. Startup i Europejska Agencja Kosmiczna analizują również większą wersję Phoenix 3 o potencjalnej ładowności około jednej tony.

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