Europejskie delegacje na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji prowadzą rozmowy z Chinami, aby uzyskać poparcie dla harmonogramu przygotowania nowych raportów Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmiany Klimatu (IPCC). Europa liczy, że stanowisko Pekinu pomoże przełamać opór części państw, które nalegają na opóźnienie publikacji dokumentów, informuje Politico Europe.

Naukowcy IPCC mają nadzieję opublikować w 2028 roku trzy części siódmego raportu oceniającego dotyczącego zmiany klimatu: o fizycznych podstawach zmian klimatu, adaptacji do ich skutków oraz sposobach ograniczenia dalszego ocieplenia. Harmonogram musi zostać zatwierdzony w drodze konsensusu rządów.

Spór o terminy

Indie i Arabia Saudyjska proponują zapewnić autorom oraz rządom państw rozwijających się więcej czasu na przeanalizowanie i zatwierdzenie raportów. Zgodnie z ich alternatywnym planem pierwszy dokument mógłby być gotowy do 2028 roku, a dwa kolejne — dopiero w 2029 roku.

Państwa europejskie, a także szereg krajów szczególnie narażonych na zmianę klimatu, opowiadają się za ukończeniem wszystkich trzech raportów w 2028 roku. Uważają, że w przeciwnym razie następny globalny przegląd realizacji porozumienia paryskiego podczas COP33 nie będzie dysponował najnowszymi danymi naukowymi.

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Główna negocjatorka UE Diana Acconcia oświadczyła, że siódmy raport oceniający musi być gotowy na czas na drugi globalny przegląd. Prezydent Wysp Marshalla Hilda Heine również powiedziała, że naukowcy z regionu Pacyfiku uważają wykonanie pracy w wyznaczonych terminach za możliwe.

Niepewność budżetowa

Równocześnie IPCC nie może uzgodnić budżetu. Według publikacji finansowanie organizacji znajduje się pod dodatkową presją z powodu wyjścia Stanów Zjednoczonych. Na spotkaniu w Etiopii w ubiegłym miesiącu państwom już po raz szósty z rzędu nie udało się osiągnąć porozumienia. Następne spotkanie w sprawie uzgodnienia budżetu na kolejny rok zaplanowano na 1 grudnia.

Kenia i państwo-agresor Rosja popierają Indie oraz Arabię Saudyjską w kwestii terminów. Dyplomaci zauważają również, że Chiny wcześniej sprzeciwiały się przyspieszonemu harmonogramowi, ale uważają ich stanowisko za potencjalnie zmienne. Włoski specjalny wysłannik ds. klimatu Francesco Corvaro stwierdził, że Chiny nie uzgadniają w pełni swojego stanowiska z Indiami i Arabią Saudyjską.

Projekt końcowej decyzji COP31, opublikowany w poniedziałek, zawiera wzmiankę o znaczeniu IPCC dla globalnego przeglądu. Wiceprzewodnicząca IPCC Diana Ürge-Vorsatz uznała dyskusje między rządami na konferencji za użyteczne i podkreśliła potrzebę szybkiej decyzji z powodu niepewności dla naukowców oraz samej organizacji.

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