W Hadze w Holandii Europol poinformował o skonfiskowaniu produktów spożywczych o wartości niemal 80 mln euro podczas międzynarodowej operacji przeciwko oszustwom żywnościowym. Według Der Spiegel funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 79 podejrzanych i zlikwidowali 18 grup.

Operacja z udziałem 57 krajów

Śledztwo trwało sześć miesięcy i uczestniczyło w nim 57 krajów. Operację wspierały również Komisja Europejska i Interpol. Europejska służba policyjna poinformowała o skonfiskowaniu ponad pół miliona podrobionych towarów, niemal 230 tys. litrów sfałszowanych napojów oraz około 1,7 mln kilogramów żywności niskiej jakości.

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Wykryte schematy

Według informacji Europolu oszustwa najczęściej dotyczyły mięsa, napojów alkoholowych, owoców i warzyw. Wśród wykrytych naruszeń znalazły się nieprzestrzeganie norm higienicznych podczas produkcji mięsa w Bułgarii, fałszowanie miodu w Kanadzie oraz sprzedaż hodowanych ryb jako dzikich w Hiszpanii.

Śledczy wykryli również schematy fałszowania oleju, przeklejania etykiet na tanich winach w celu sprzedaży ich jako drogich, a także ponownego pakowania przeterminowanych lub zepsutych produktów z nowym oznakowaniem. Europol ostrzegł, że podrobione lub rozcieńczone produkty spożywcze mogą powodować choroby, podważać standardy bezpieczeństwa żywności i zakłócać rynek.

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