Strefa euro odnotowała we wrześniu deficyt w handlu towarami w wysokości 10,3 mld euro, podczas gdy rynek oczekiwał deficytu na poziomie 4,5 mld euro. Rok wcześniej bilans handlowy strefy euro był dodatni i wynosił 13,5 mld euro. Jednocześnie w porównaniu z sierpniem, kiedy deficyt sięgnął 16,6 mld euro, wskaźnik się zmniejszył, informuje Anadolu Agency, powołując się na dane Eurostatu.

Import rósł szybciej niż eksport

Eksport towarów z krajów strefy euro wzrósł we wrześniu o 6% w ujęciu rocznym, do 272,7 mld euro. Import zwiększył się o 16,1% i osiągnął 283 mld euro, co doprowadziło do ujemnego salda handlu zagranicznego.

Pogorszenie wskaźnika w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku było przede wszystkim związane ze wzrostem deficytu w handlu energią: zwiększył się on z 20,7 mld euro do 33 mld euro. Nadwyżka w kategorii maszyn i sprzętu transportowego natomiast zmniejszyła się z 10 mld euro do 3 mld euro.

Od stycznia do września strefa euro odnotowała deficyt w handlu towarami w wysokości 36,5 mld euro, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku notowała nadwyżkę 102,2 mld euro. Eksport w ciągu dziewięciu miesięcy wzrósł o 2,4%, do 2,26 bln euro, a import o 9,2%, do 2,3 bln euro.

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Wskaźniki Unii Europejskiej

W całej Unii Europejskiej deficyt w handlu towarami we wrześniu wyniósł 16,8 mld euro. We wrześniu ubiegłego roku UE miała nadwyżkę w wysokości 11,4 mld euro, a w sierpniu tego roku deficyt sięgnął 25,3 mld euro.

Eksport UE wzrósł o 4,7% w ujęciu rocznym, do 240,1 mld euro, podczas gdy import zwiększył się o 17,9%, do 256,9 mld euro. Wartość importu energii wzrosła o 51,3%, do 51,5 mld euro, a deficyt w handlu energią rozszerzył się z 24,1 mld euro do 37,6 mld euro.

Eksport UE do Stanów Zjednoczonych spadł o 10,6%, do 47,7 mld euro, a import ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 14,7%, do 36,8 mld euro. W rezultacie nadwyżka UE w handlu ze Stanami Zjednoczonymi zmniejszyła się z 21,3 mld euro do 10,9 mld euro. Deficyt w handlu z Chinami wzrósł z 35,2 mld euro do 41,7 mld euro.

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