K-popowy zespół Exo zakończył swoją szóstą trasę koncertową w Seulu w Korei Południowej. Finałowe występy „Exo Planet #6 - EXhOrizon [dot]” odbyły się w KSPO Dome i zgromadziły około 33 tys. widzów: wszystkie trzy koncerty, w tym miejsca z ograniczoną widocznością, zostały wyprzedane, podaje Korea Herald.

W końcowym koncercie wzięli udział Suho, Chanyeol, D.O., Kai i Sehun. Trasa rozpoczęła się w kwietniu, objęła 14 miast i składała się z 27 koncertów. Występ w Seulu trwał około trzech godzin: muzycy wykonali utwory z różnych okresów 14-letniej kariery grupy, łącząc wokal na żywo z synchroniczną choreografią.

Piosenki z nowego albumu i znane hity

Koncert rozpoczął się od utworów „Crown” i „Suffocate” z ósmego LP „Reverxe”, a także hitu „Monster”, wydanego w 2016 roku. W programie znalazły się również „Moonlight Shadows”, „24/7”, „Sweet Lies” i „Crazy”.

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Publiczność najgłośniej reagowała na wykonania dawnych ulubieńców fanów — „The Eve”, „Love Shot”, „Tempo”, „Lotto”, „Ko Ko Bop” i „Call Me Baby”. Zespół zaprezentował także medley EDM z utworów „Lucky One”, „Power”, „Don't Fight the Feeling” i „Run”. Podczas tego segmentu członkowie zachęcali widzów, by wstali i tańczyli, a fani machali świetlnymi pałeczkami.

Oświadczenia o nowych projektach

Exo wykonał zimowe medley z „Sing for You”, „For Life”, „Universe” i „The First Snow”, a także utwory dla fanów „I'm Home” i „Flatline”. W programie wybrzmiały również wczesne hity „History”, „Love Me Right” i „Growl”.

Suho oświadczył, że Exo powróci z nową muzyką i występami tak szybko, jak to możliwe. Sehun zasugerował nadchodzącą aktywność z Kaiem w ramach nowego projektu unitowego i zaznaczył, że jego choreografia będzie szczególnie imponująca. D.O. przygotowuje się również do wydania w środę cyfrowego singla „Darling” — będzie to jego pierwszy solowy wydawnictwo od dwóch miesięcy, po czwartym EP „Dopamine”, który ukazał się we wrześniu.

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