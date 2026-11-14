FAA zniosła ogólnokrajowy zakaz startów w USA — Channel NewsAsia

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wieczorem 13 listopada zniosła ogólnokrajowy zakaz startów, wprowadzony z powodu poważnej awarii łączności, która wpłynęła na pracę wież kontroli ruchu lotniczego.

Skutki awarii

Jak informuje Channel NewsAsia, z powodu wstrzymania startów tysiące lotów nie mogły odlecieć. Dziesiątki tysięcy pasażerów czekały na lotniskach, a niektórych ludzi pracownicy linii lotniczych wyprowadzali z samolotów na krótko przed odlotem.

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Stanowisko władz

Minister bezpieczeństwa wewnętrznego USA Markwayne Mullin oświadczył, że w tamtym momencie nie było oznak zagrożenia dla kraju. Według niego urzędnicy nie widzieli danych wskazujących na celowy atak i traktowali incydent jako awarię telekomunikacyjną. Jednocześnie zaznaczył, że władze nie wykluczały żadnych wersji.

Był to drugi przypadek wprowadzenia takiego ogólnokrajowego ograniczenia w przestrzeni powietrznej USA od czasu ataków z 11 września 2001 roku. W styczniu 2023 roku FAA już wstrzymywała starty z powodu problemów z systemem NOTAM, który przekazuje pilotom informacje o zagrożeniach, zmianach w pracy lotnisk i innych informacjach ważnych dla lotów. Tamta awaria trwała nieco mniej niż dwie godziny.

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