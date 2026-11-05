Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) planuje do końca 2028 roku zastąpić przestarzałe dyskietki używane do przekazywania informacji meteorologicznych i innych informacji o kluczowym znaczeniu w ponad 400 ośrodkach kontroli ruchu lotniczego w kraju. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Nowy system dla kontrolerów

FAA wdroży Enterprise Information Display System, który ma zastąpić cztery systemy pochodzące z lat 80. System będzie gromadził ważne informacje operacyjne w jednym miejscu, aby kontrolerzy mogli szybciej widzieć aktualizacje dotyczące ruchu lotniczego.

Administrator FAA Bryan Bedford oświadczył, że agencja odchodzi od przestarzałych procesów ręcznych. Jak zaznaczył, nowy system umożliwi kontrolerom natychmiastową wymianę krytycznych komunikatów dotyczących lotów, harmonogramów wykorzystania ograniczonej przestrzeni powietrznej oraz raportów pilotów.

Modernizacja przestarzałej infrastruktury

Dyskietki w dużej mierze przestały być używane ponad 25 lat temu, a od 2011 roku nie są produkowane na dużą skalę. W ubiegłym roku Kongres USA zatwierdził 12,5 mld dolarów na modernizację przestarzałego systemu kontroli ruchu lotniczego. Sekretarz transportu Sean Duffy zabiega również o przyznanie kolejnych 30 mld dolarów na dodatkową modernizację.

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FAA równolegle wymienia systemy telekomunikacyjne i inny stary sprzęt. Agencja używa w szczególności komputerów Compaq, które mają już kilka dekad, a niektóre części zamienne kupuje na eBay. Bedford wcześniej zaznaczał, że krajowe obiekty kontroli ruchu lotniczego działają w izolacji od siebie na oddzielnych komputerach analogowych.

W memorandum FAA dla lotnisk z 23 października mowa jest o kilku niedawnych zakłóceniach w systemie kontroli ruchu lotniczego spowodowanych uszkodzeniem kabli światłowodowych. W szczególności 13 października kabel łączący Międzynarodowy Port Lotniczy George’a Busha w Houston z siecią FAA został przecięty poza bramami lotniska. Spowodowało to utratę wymiany danych między obiektami FAA i wymagało wstrzymania odlotów.

Agencja kontynuuje również rezygnację z papierowych pasków, których kontrolerzy ruchu lotniczego używają do śledzenia samolotów. Proces ten, rozpoczęty w 2022 roku na 49 dużych lotniskach, potrwa co najmniej do 2028 roku. Na 27 dużych lotniskach papierowe paski nie są już używane.

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