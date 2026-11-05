W Stanach Zjednoczonych Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zaproponowała uproszczenie regulacji dotyczących komercyjnych startów kosmicznych i powrotów statków kosmicznych na Ziemię. Regulator planuje także w przyszłym roku dokonać przeglądu systemu licencjonowania działalności kosmicznej, informuje Channel NewsAsia.

Nowe wymogi bezpieczeństwa

FAA proponuje zmianę definicji przypadków, w których przerwanie lotu nie jest obowiązkowe, a także doprecyzowanie wymogów i progów, przy których start lub misja muszą zostać przedwcześnie przerwane z powodu problemu. Regulator chce również zrewidować zasady dotyczące rozpadu statków kosmicznych podczas ich spadania na Ziemię oraz metodologię oceny ryzyka, jakie odłamki stwarzają dla ludzi na powierzchni.

Zmiany mogą ułatwić firmom SpaceX Elona Muska i Blue Origin Jeffa Bezosa uzyskiwanie zezwoleń na starty. Spółki nie skomentowały natychmiast tej inicjatywy.

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Cel do 2030 roku

Biały Dom dąży do stworzenia możliwości realizacji co najmniej 1000 startów i powrotów statków kosmicznych rocznie do 2030 roku. W ubiegłym roku przeprowadzono 178 startów, a ich łączna liczba była dziesięciokrotnie większa niż w 2013 roku. SpaceX dominuje w tej dziedzinie.

FAA poinformowała również o rozszerzeniu personelu Biura Komercyjnego Transportu Kosmicznego, powołaniu zastępcy administratora oraz zatrudnieniu zespołu inżynierów lotniczych i kosmicznych, aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków. Zespół będzie przeprowadzał analizy i oceny bezpieczeństwa oraz wydawał zezwolenia na misje, jednocześnie przestrzegając wymogów bezpieczeństwa publicznego.

W październiku FAA zaproponowała już umożliwienie operatorom elektronicznego składania wniosków o starty, zapewnienie większej elastyczności w potwierdzaniu bezpieczeństwa operacji oraz połączenie trzech obowiązkowych analiz bezpieczeństwa w jeden pakiet dokumentów. W lipcu regulator proponował odstąpienie od niektórych wymogów kilku ustaw, aby uprościć i przyspieszyć licencjonowanie komercyjnych lotów kosmicznych.

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