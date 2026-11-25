24 listopada Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) zniosła ograniczenia dotyczące wylotów do międzynarodowego lotniska Chicago O’Hare z powodu awarii naziemnego systemu nadzoru. Ograniczenia obowiązywały do krótko po godzinie 16:00 czasu lokalnego, jednak loty do tego lotniska nadal były opóźnione średnio o ponad 45 minut, podczas gdy technicy naprawiali system.

Ograniczenia dla lotów

Jak informuje AeroTime, FAA wprowadziła ograniczenia o godzinie 13:15 czasu lokalnego. Część lotów kierujących się do O’Hare została opóźniona na lotniskach wylotu.

Po zniesieniu ograniczenia FAA wprowadziła program opóźnień naziemnych dla lotów z kontynentalnej części USA i czterech kanadyjskich lotnisk. Opóźnienia w jego ramach mogły sięgać 99 minut. Zgodnie z wieczornym planem operacyjnym FAA program miał obowiązywać do północy czasu chicagowskiego.

Awaria systemu

Awaria dotknęła system Airport Surface Detection Equipment, Model X (ASDE-X), za pomocą którego kontrolerzy śledzą samoloty i pojazdy na pasach startowych oraz drogach kołowania. System ostrzega również kontrolerów o możliwych konfliktach na pasie startowym.

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Z powodu usterki FAA ograniczyła liczbę przylotów do 72 samolotów na godzinę przy konfiguracji z dwoma pasami startowymi. Osobny komunikat ostrzegał również, że samoloty znajdujące się już w powietrzu mogły potrzebować do 30 minut oczekiwania przed lądowaniem.

Według FlightAware, w momencie ostatniej aktualizacji w O’Hare odnotowano 373 opóźnienia, czyli około 13% wszystkich lotów tego lotniska. Było to drugie takie ograniczenie w ciągu dwóch dni: 23 listopada FAA na krótko wstrzymała część lotów do O’Hare z powodu niedoboru personelu w chicagowskim centrum kontroli zbliżania.

FAA oczekiwała tego dnia ponad 52 tysięcy lotów w USA oraz ponad 417 tysięcy lotów w trakcie dziewięciodniowego okresu podróży z okazji Święta Dziękczynienia.

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