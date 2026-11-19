W Stanach Zjednoczonych Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zobowiązała operatorów wybranych samolotów Boeing 737 Next Generation do regularnego sprawdzania cyfrowego systemu sterowania lotem. Decyzję podjęto po wykryciu usterki, która może uniemożliwić systemowi automatycznej regulacji ciągu reakcję na znaczną różnicę ciągu silników.

Ryzyko nieoczekiwanego przechylenia

Jak informuje AeroTime, problem jest związany z brakiem lub nieprawidłowością danych o położeniu spoilerów. Dane te są wykorzystywane przez system monitorowania różnicy ciągu silników w trybie przelotowym.

Jeśli dane są niewiarygodne, system monitorowania może się nie aktywować. W takim przypadku między silnikami może wystąpić znaczna różnica ciągu bez wyłączenia automatu ciągu. FAA wskazała, że może to spowodować nieoczekiwane przechylenie samolotu, a jeśli załoga nie rozpozna i nie skoryguje sytuacji na czas — utratę kontroli nad statkiem powietrznym.

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Jakich modeli dotyczy dyrektywa

Dyrektywa zdatności do lotu AD 2026-23-04 obejmuje około 300 zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych samolotów Boeing 737-600, 737-700, 737-700C, 737-800 i 737-900. Nie obejmuje modeli Boeing 737 MAX. Publikację dokumentu zaplanowano na 20 listopada 2026 roku, a ma on wejść w życie po 15 dniach.

Regulator nie przeprowadził zwykłej procedury wcześniejszych konsultacji publicznych, powołując się na zagrożenia dla bezpieczeństwa. Operatorzy muszą regularnie wykonywać wbudowane testy cyfrowego systemu sterowania lotem, usuwać wykryte usterki i powtarzać testy, aż system pomyślnie przejdzie kontrolę.

Kontrole starszych samolotów

W październiku 2022 roku FAA już wprowadziła powtarzające się kontrole dla wybranych samolotów Boeing 737 Classic modeli 737-300, 737-400 i 737-500. Wówczas regulator informował, że usterka czujnika spoilera lub jego okablowania mogła pozostać niewykryta przez komputer automatu ciągu.

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