Specjaliści zajmujący się chorobami wątroby z różnych krajów uzgodnili definicję ostrej niewydolności wątroby na tle przewlekłej choroby. Jest to częste i potencjalnie śmiertelne powikłanie u osób, które już mają chorobę wątroby.

Co oznacza ten stan

Jak informuje STAT News, stan ten występuje, gdy u osoby z istniejącą chorobą wątroby dochodzi do pogorszenia z powodu ostrego uszkodzenia. Nie chodzi jedynie o długotrwały przebieg choroby, lecz o jej nagłe zaostrzenie na tle już istniejącej patologii.

W USA przykładem takiego rozwoju może być marskość wątroby, która kształtowała się przez długi czas, a następnie nagle zaostrzyła się z powodu alkoholu lub infekcji wirusowej. Źródło nie precyzuje, jakie dokładnie nowe kryteria weszły do uzgodnionej definicji.

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Różnica w porównaniu z ostrą niewydolnością

Wcześniej stan ten definiowano różnie w zależności od regionu, w którym przebywali pacjenci. Z tego powodu trudniej było zrozumieć różnicę między ostrą niewydolnością wątroby na tle przewlekłej choroby a ostrą niewydolnością wątroby.

W odróżnieniu od pierwszego stanu ostra niewydolność wątroby rozwija się szybko i występuje bez wcześniejszej choroby wątroby.

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