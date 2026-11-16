Wielka Brytania będzie mogła wpływać na kształtowanie zasad Unii Europejskiej dotyczących żywności, jednak nie będzie miała prawa głosu przy ich przyjmowaniu. Minister ds. relacji z UE Hamish Falconer powiedział o tym w wywiadzie dla BBC News przed szczytem, na którym premier Andy Burnham ma nadzieję uzgodnić nowe porozumienie z UE.

Ustalenia mają zmniejszyć bariery biurokratyczne w handlu żywnością po Brexicie. Falconer powiedział, że strona brytyjska będzie uczestniczyć w procesie tworzenia zasad, a niższe koszty dla importerów mogą wpłynąć na ceny w sklepach.

Mniej kontroli i dokumentów

Według ministra obecne procedury wymagają od eksporterów dużej liczby dokumentów, w tym świadectw weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz dokumentów do kontroli granicznych. Niektóre ciężarówki Marks & Spencer, jak powiedział, potrzebują ponad 300 stron dokumentacji, aby eksportować żywność.

Falconer zaznaczył, że część dostawców zrezygnowała z eksportu do UE z powodu złożoności formalności, a dostarczanie niektórych produktów, w tym kiełbasek lincolnshire, na rynek europejski stało się niemal niemożliwe. Proponowany reset może również znieść kontrole towarów wprowadzone po Brexicie w przypadku przewozów z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, a także odrębne oznaczenie Not for EU.

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Zastrzeżenia opozycji i rolników

Falconer podkreślił, że umowa nie będzie przewidywać płatności z góry. Jednocześnie może zawierać zapis o wyjściu z ustaleń, jeśli przyszły rząd Wielkiej Brytanii zdecyduje się zrezygnować z bliższego dostosowania do UE. Według BBC warunek ten jest związany z obawami Unii Europejskiej dotyczącymi możliwych kosztów odtworzenia infrastruktury kontroli granicznych, którą planuje się zdemontować.

Partia Konserwatywna i Reform oświadczyły, że zlikwidują planowany reset, jeśli dojdą do władzy. Konserwatyści uważają, że może on pozostawić brytyjskich konsumentów i firmy bez wpływu na tworzenie regulacji oraz bez możliwości ich odrzucenia.

Prezes National Farmers' Union Tom Bradshaw pozytywnie ocenił możliwe ograniczenie kontroli granicznych i biurokracji, ale nazwał umowę jednocześnie szansą i ryzykiem. Zaznaczył, że eksport produktów żywnościowych do UE od 2019 roku spadł o ponad jedną trzecią. Według Falconera część porozumienia dotycząca żywności może przynieść dodatkowe 5 mld funtów, a cała umowa ma zwiększyć PKB Wielkiej Brytanii o 0,4%.

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