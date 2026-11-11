Kibice litewskiego klubu koszykarskiego Neptūnas podczas meczu EuroCupu ze Śląskiem Wrocław wywiesili baner poparcia dla Polaków po tragedii w Krakowie. Jak informuje Interia Sport, na banerze widniało hasło w języku polskim: „W obliczu tragedii nie ma barw”.

Mecz zakończył się zwycięstwem Neptūnasu

Spotkanie siódmej kolejki EuroCupu zakończyło się porażką Śląska wynikiem 82:90. Drużyna z Wrocławia przegrała pierwszą kwartę 18:21, wygrała drugą — 20:17, a w dwóch kolejnych uległa wynikami 26:30 i 18:22.

Według portalu po meczu Śląsk zajmował ostatnie miejsce w swojej grupie, mając jedno zwycięstwo. Interia Sport zaznacza, że podczas gry uwagę przyciągnął przede wszystkim baner litewskich kibiców.

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Doniesienia o strzelaninie w Krakowie

Interia Sport twierdzi, że 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie 24-letni mężczyzna, przebywając w samochodzie, otworzył ogień do ludzi. Według informacji portalu zginęło sześć osób, a ponad dziesięć doznało ciężkich obrażeń.

Według wersji Interia Sport podejrzany został zatrzymany na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla przez dwóch policjantów. Portal podał, że mężczyzna zmarł w szpitalu w poniedziałek, a prokuratura kontynuowała śledztwo w sprawie okoliczności zdarzenia.

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