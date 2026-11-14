W greckich Salonikach Europejska Akademia Filmowa ogłosiła nominowanych do 39. Europejskich Nagród Filmowych. Najwięcej nominacji — 11 — otrzymał film „Fatherland” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, opowiadający o relacji pisarza Thomasa Manna z jego córką Eriką. Film „La Bola Negra” w reżyserii Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego otrzymał 10 nominacji.

Główni pretendenci

Jak podaje Variety, „La Bola Negra” jest tryptykiem o historii gejowskiej seksualności. Oba filmy podzieliły nagrodę za najlepszą reżyserię na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Trzecim pod względem liczby nominacji został film Christiana Mungiu „Fjord”, zdobywca Złotej Palmy — otrzymał pięć nominacji. „Rose” Markusa Schleinzerа otrzymał cztery nominacje, a „Woman Unknown” Maï el-Toukhy, zdobywca Złotego Lwa Festiwalu Filmowego w Wenecji, — trzy.

Nominacje aktorskie i reżyserskie

O nagrodę za najlepszą reżyserię ubiegają się Paweł Pawlikowski, Javier Calvo i Javier Ambrossi, Christian Mungiu, Sandra Wollner za „Everytime” oraz Andriej Zwiagincew za „Minotaur”, który otrzymał Grand Prix Festiwalu Filmowego w Cannes.

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Sandra Hüller została nominowana do nagrody za najlepszą rolę kobiecą jednocześnie za „Fatherland” i „Rose”. Jej rywalkami są Penélope Cruz za „Bunker”, Léa Seydoux za „Gentle Monster”, Renate Reinsve za „Fjord” oraz Mathilde Arcel za „Woman Unknown”.

O nagrodę za najlepszą rolę męską ubiegają się Javier Bardem za „The Beloved”, Andrew Scott za „Elsinore”, Sebastian Stan za „Fjord”, Swann Arlaud za „A Man of His Time” oraz Hanns Zischler za „Fatherland”.

Filmy dokumentalne i animowane

Na liście nominowanych w kategorii dokumentalnej znalazły się „NAZA”, „Letters From the Silenced Country”, „Rehearsals for a Revolution”, „To Hold a Mountain” i „Whispers in the Woods”. Wśród filmów animowanych nominowano „Viva Carmen”, „Lucy Lost”, „Jim Queen”, „Iron Boy” i „In Waves”. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 16 stycznia w Atenach. Nominacje ustalono na podstawie głosów 5700 członków Europejskiej Akademii Filmowej.

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