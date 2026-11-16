FBI ostrzegło przed wykorzystywaniem przez przestępców narzędzi AI do autonomicznych cyberataków w USA i innych krajach. Według TechCrunch, narzędzie Artex, powiązane z szeregiem ataków, w niektórych przypadkach umożliwiało przejście od wyboru celu do aktywnego skompromitowania systemów w mniej niż trzy godziny.

Ataki na firmy i sektor finansowy

W pilnym komunikacie dotyczącym cyberbezpieczeństwa FBI podało, że w ostatnich miesiącach hakerzy wykorzystywali Artex i podobne narzędzia open source przeciwko instytucjom finansowym, organizacjom rządowym, firmom technologicznym i obronnym, operatorom telefonii i internetu, a także kancelariom prawnym.

Artex należy do platform opartych na AI służących do testowania bezpieczeństwa sieci. Można go podłączać do dużych modeli językowych Anthropic, OpenAI, modeli otwartych oraz modeli z innych krajów. Według oceny FBI takie włamania mogą generować znaczny ruch sieciowy i uruchamiać systemy ochrony, jednak szybkość ataków utrudnia specjalistom reakcję.

Narzędzie szybko skanuje sieci w poszukiwaniu podatności, a następnie może wykorzystywać słabe zabezpieczenia, niezabezpieczone lub skradzione hasła. Po uzyskaniu początkowego dostępu napastnicy mogą przemieszczać się po sieci i szukać baz danych, skrzynek pocztowych oraz innych wrażliwych informacji.

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Poszkodowane ConnectWise i instytucje z Korei Południowej

FBI poinformowało, że po pierwszym publicznym pojawieniu się Artex w lipcu został on wykorzystany w atakach na szereg południowokoreańskich instytucji finansowych. Według agencji napastnicy wykorzystali słabą ochronę cybernetyczną i brak uwierzytelniania wieloskładnikowego, w wyniku czego wykradli dane osobowe co najmniej 68 tysięcy osób.

FBI potwierdziło również wcześniejsze ustalenia Microsoftu dotyczące wykorzystania Artex do włamania do firmy ConnectWise, zajmującej się zarządzaniem IT. Hakerzy uzyskali dostęp do środowisk chmurowych Microsoft 365 co najmniej 2250 klientów ConnectWise i wykradali dane. Microsoft przypuszczał, że za atakiem mogli stać hakerzy prawdopodobnie powiązani z Chinami.

Otwarta wersja narzędzia jest nadal dostępna

Firma Barracuda również poinformowała o włamaniu powiązanym z Artex. Według jej informacji narzędzie wykryło dane uwierzytelniające do usługi zewnętrznej, których firma nie unieważniła po zakończeniu współpracy z dostawcą. Dało to napastnikom dostęp do magazynów danych uwierzytelniających, których Barracuda używała do zbierania danych z systemów klientów. Firma zmieniła wszystkie dane uwierzytelniające klientów, ponieważ z powodu niewystarczającej szczegółowości logów nie mogła wykluczyć dostępu napastników do tych magazynów.

Po wykorzystaniu Artex w cyberatakach jego twórca zamknął kod źródłowy oprogramowania. FBI twierdzi jednak, że wcześniejsza otwarta wersja narzędzia pozostaje szeroko dostępna. Badacze znaleźli również setki systemów Artex dostępnych publicznie w internecie bez hasła, w tym system wykorzystywany do ataków na Koreę Południową.

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