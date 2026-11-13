FBI poinformowało, że północnokoreańscy hakerzy w ciągu ostatnich 18 miesięcy ukradli ponad 400 mln dolarów w kryptowalutach, stosując schemat inżynierii społecznej FaceStealer. Informuje o tym The Hill.

Fałszywe platformy do komunikacji wideo

Według Wydziału Cybernetycznego FBI sprawcy wykorzystywali podrobione wersje platform do wideokonferencji, potajemnie nagrywali obraz z kamer internetowych i dokonywali włamań do systemów komputerowych. Ich celami były osoby pracujące w branży kryptowalut.

FBI poinformowało o unieszkodliwieniu infrastruktury chmurowej wykorzystywanej w tym schemacie. Agencja oświadczyła również, że zidentyfikowała i przejęła ponad 900 nagrań z kamer internetowych ofiar w różnych krajach świata.

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Atrybucja Sapphire Sleet

Amerykańska agencja powiązała FaceStealer z północnokoreańskim klastrem hakerskim Sapphire Sleet, znanym również jako UNC1069. Według Reutersa, na którego powołuje się The Hill, jest to odrębna grupa od hakerów wiązanych z niedawnym cyberatakiem na giełdę kryptowalut Binance.

Wcześniej w tym miesiącu KRLD zaprzeczyła udziałowi w ataku na Binance po tym, jak FBI powiązało cyberatak z tym krajem. Kim Jo Dzong, siostra przywódcy KRLD Kim Dzong Una, nazwała oskarżenia wobec Pjongjangu prowokacją.

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