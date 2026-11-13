W Stanach Zjednoczonych Federalne Biuro Śledcze poinformowało o zajęciu ponad 1,2 mld dolarów w kryptowalucie, która, jak podawano, została skradziona w ubiegłym miesiącu z Binance — największej na świecie giełdy kryptowalut. Informuje o tym NDTV World.

Zgoda sądu na aktywa

Departament Sprawiedliwości USA uzyskał zgodę sądu na zajęcie lub nałożenie ograniczeń na aktywa kryptowalutowe o wartości ponad 1,2 mld dolarów. Łącznie amerykańskie władze oraz przedstawiciele sektora prywatnego zamrozili ponad 2,7 mld dolarów ze środków, które, jak podawano, zostały skradzione.

Wartość kradzieży z Binance szacuje się na około 6,3 mld dolarów. W materiale określono ją jako największą kradzież kryptowalut w historii.

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Oświadczenia dotyczące Korei Północnej

FBI wcześniej powiązało tę kradzież z północnokoreańską grupą hakerską TraderTraitor. W podobnych sprawach rząd USA zazwyczaj składa w sądzie wniosek o konfiskatę, po czym sąd ustala, kto ma prawa do odzyskanych środków.

Oddzielnie FBI przypisało Korei Północnej odpowiedzialność za schemat socjotechniczny FaceStealer. Według oceny amerykańskich urzędników w ciągu ostatnich 18 miesięcy doprowadził on do kradzieży kryptowaluty o wartości 400 mln dolarów. Jak podali, schemat łączył przejmowanie popularnych aplikacji do przesyłania wiadomości z nagrywaniem filmów deepfake.

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