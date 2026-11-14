W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała firmie Molecular Designs zgodę 510(k) nr K262789 dla jej panelu SimplicityDx Panel FluA/FluB/RSV. Jest to pierwszy test firmy, który otrzymał zgodę FDA, informuje News-Medical.

Jednoczesne wykrywanie trzech wirusów

SimplicityDx Panel FluA/FluB/RSV jest multipleksowym testem RT-PCR w czasie rzeczywistym. Jest przeznaczony do jakościowego wykrywania i różnicowania RNA wirusów grypy A, grypy B oraz wirusa syncytialnego układu oddechowego (RSV) w próbkach wymazów z przedniej części nosa.

Panel jest przeznaczony dla osób z objawami infekcji dróg oddechowych. Jego wyniki powinny być wykorzystywane jako pomoc w diagnostyce różnicowej wraz z innymi danymi klinicznymi, epidemiologicznymi i laboratoryjnymi.

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Przeznaczenie dla laboratoriów

Panel obejmuje komponenty do wykrywania grypy A, grypy B, RSV oraz kontroli wewnętrznej. Jest przeznaczony do pracy z produktami Simplicity Dx Extraction tej samej firmy.

Według Molecular Designs modułowy format panelu umożliwia laboratoriom stosowanie wyłącznie testów potrzebnych w danej serii i zmniejszenie objętości pipetowania. Firma wskazała również, że format może pomóc ograniczyć odpady, uprościć zarządzanie zapasami oraz wspierać przetwarzanie wsadowe w dniach większego obciążenia.

Panel jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na receptę w laboratoriach certyfikowanych w ramach programu CLIA do wykonywania testów o wysokim stopniu złożoności.

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