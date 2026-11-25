W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła połączenie bezuclastinibu i sunitynibu jako terapię drugiej linii dla dorosłych z zaawansowanymi guzami stromalnymi przewodu pokarmowego (GIST), wcześniej leczonych imatynibem. News-Medical informuje o tym, powołując się na Dana-Farber Cancer Institute.

Wyniki badania PEAK

Podstawą zatwierdzenia były wyniki badania PEAK III fazy, którym kierował Dana-Farber Cancer Institute. Wzięło w nim udział 413 pacjentów z zaawansowanymi GIST, którzy wcześniej otrzymywali imatynib.

Uczestników losowo podzielono na dwie grupy: jedna otrzymywała bezuclastinib w połączeniu z sunitynibem, a druga wyłącznie sunitynib, który stanowił standardową terapię. Według danych z badania połączenie zmniejszyło ryzyko progresji choroby lub śmierci o 50%. Całkowity odsetek odpowiedzi na leczenie wzrósł z 26% przy monoterapii do 46% przy zastosowaniu dwóch leków.

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Mutacje KIT

Guzy stromalne przewodu pokarmowego powstają w przewodzie pokarmowym, w tym w żołądku, jelicie cienkim i jelicie grubym. W większości takich guzów komórki mają mutację genu KIT, która powoduje ich niekontrolowane dzielenie się. Inhibitory KIT, w tym imatynib i sunitynib, poprawiły wyniki leczenia, jednak guzy mogą rozwijać oporność wskutek pojawienia się dodatkowych mutacji KIT.

Bezuclastinib hamuje powszechne pierwotne i wtórne mutacje związane z opornością w GIST z mutacjami KIT. Przedstawiciel Dana-Farber Cancer Institute Andrew Wagner zauważył, że wyniki PEAK potwierdzają biologiczne uzasadnienie pełniejszego hamowania spektrum mutacji KIT u konkretnego pacjenta, co może zapewnić lepsze i trwalsze wyniki niż stosowanie jednego leku.

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