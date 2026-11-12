Jak podaje News-Medical, amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w pełni doustny schemat leczenia dla pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową w starszym wieku lub dla tych, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii. Decyzja, jak informuje publikacja, opiera się na wynikach badania ASCERTAIN-V opublikowanego w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

Dwie tabletki zamiast zastrzyków

Schemat łączy tabletki decytabiny-cedazurydyny i wenetoklaks. Decytabina jest lekiem chemioterapeutycznym, a cedazurydyna umożliwia jej stosowanie doustne. Wenetoklaks blokuje białko niezbędne komórkom nowotworowym do przetrwania.

Wcześniej tacy pacjenci co miesiąc odwiedzali klinikę, aby przez pięć do siedmiu dni otrzymywać zastrzyki, a równocześnie codziennie przyjmowali lek w tabletkach. Nowy schemat może umożliwić leczenie w domu i uniknięcie takich wizyt w klinice.

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Wyniki badania

W badaniu fazy I-II uczestniczyło 189 pacjentów w wieku 75 lat lub starszych albo z problemami zdrowotnymi, przez które intensywna chemioterapia była niewskazana. Gdy w szpiku kostnym pacjentów nie wykrywano oznak nowotworu, badacze skracali czas przyjmowania leków w kolejnych cyklach, między innymi w zależności od odbudowy parametrów krwi.

Całkowitą odpowiedź na leczenie osiągnęło 47% uczestników, a istotną klinicznie odpowiedź odnotowano u 63%. Wśród pacjentów, którzy regularnie potrzebowali transfuzji krwi lub płytek krwi, 60% przestało ich potrzebować podczas leczenia. Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 15,5 miesiąca.

Porównanie ze standardowym schematem

Współautor badania, hematolog Yale School of Medicine Amer Zeidan, zaznaczył, że pośrednie porównanie wskazało na wskaźniki przeżycia, odpowiedzi na terapię i bezpieczeństwa podobne do standardowego schematu zastrzyków. Jak stwierdził, skrócenie czasu przyjmowania leków po uzyskaniu odpowiedzi na leczenie pomogło szybciej odbudować parametry krwi oraz zmniejszyć ryzyko infekcji lub krwawienia.

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