FDA zatwierdziła lek firmy Bayer sprzedawany pod nazwą Sunharbo w celu zmniejszenia ryzyka ponownego udaru. Według STAT News jest to pierwszy zatwierdzony lek z nowej klasy preparatów, który może bezpieczniej zapobiegać tworzeniu się zakrzepów.

Mechanizm działania leku

Sunharbo hamuje białko XIa. Jak informuje STAT News, uważa się, że taki mechanizm może zapobiegać powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów bez zwiększania ryzyka krwawienia.

Wiele leków rozrzedzających krew nie jest stosowanych w profilaktyce ponownego udaru ze względu na związane z nimi zwiększone ryzyko krwawienia.

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Dane z badania

W badaniu III fazy uczestniczyły osoby, które wcześniej przeszły udar i otrzymywały powszechnie stosowane metody leczenia po udarze. Ponowny udar wystąpił u 8,4% uczestników grupy placebo i u 6,2% pacjentów przyjmujących Sunharbo.

Według danych z badania odpowiada to zmniejszeniu ryzyka o 26%. W ciągu jednego roku należy leczyć 53 pacjentów, aby zapobiec jednemu ponownemu udarowi.

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