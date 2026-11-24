W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła giredestrant pod nazwą handlową Wilserdly do leczenia dorosłych po operacji raka piersi w stadium I–III. Lek jest przeznaczony dla pacjentów z chorobą estrogenoreceptorododatnią i HER2-ujemną, informuje The Hill.

Leczenie po operacji

Wilserdly stosuje się samodzielnie po interwencji chirurgicznej; lek jest dostępny w postaci tabletek do codziennego przyjmowania. Należy do klasy doustnych antagonistów receptorów estrogenowych. Takie leki uniemożliwiają wiązanie estrogenu z receptorami komórek nowotworowych i sprzyjają niszczeniu tych receptorów, co pomaga blokować wzrost guza.

We wczesnym hormonoreceptorododatnim, HER2-ujemnym raku piersi standardowym podejściem jest operacja, po której stosuje się terapię endokrynną, w tym tamoksyfen lub inhibitory aromatazy. FDA zaznaczyła, że nowa opcja leczenia jest przeznaczona dla pacjentów z pośrednim lub wysokim ryzykiem nawrotu.

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Wyniki badania i ostrzeżenia

W randomizowanym badaniu Wilserdly zmniejszył ryzyko nawrotu inwazyjnego raka piersi lub zgonu o 30% w porównaniu ze standardową terapią hormonalną. Po trzech latach 92,4% pacjentów przyjmujących nowy lek żyło bez inwazyjnego raka, podczas gdy wśród uczestników otrzymujących tradycyjne leczenie wskaźnik ten wyniósł 89,6%.

Wśród możliwych działań niepożądanych wymieniono ból mięśni i stawów, uderzenia gorąca, zmęczenie, ból głowy, nudności, spowolnienie rytmu serca, zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie rąk i nóg. Możliwe są także podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych, obniżenie liczby komórek krwi, podwyższenie poziomu tłuszczów we krwi oraz zmiany wyników badań nerek. Lek może zaszkodzić płodowi w czasie ciąży; kobiety, które nie zakończyły menopauzy, wymagają dodatkowego zahamowania hormonalnego. Wilserdly mogą przyjmować także mężczyźni z rakiem piersi.

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