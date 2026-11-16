Firma Theraclion poinformowała, że amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) przyznała autoryzację De Novo jej urządzeniu Sonovein do leczenia powierzchownego refluksu żylnego w żyłach odpiszczelowych wielkich. W źródle stan ten nazwano główną przyczyną żylaków.

Jak informuje News-Medical, Sonovein wykorzystuje skupione ultradźwięki i umożliwia leczenie bez nacięć i cewników. W materiale nazwano je pierwszą nieinwazyjną platformą skupionych ultradźwięków do leczenia żylaków. Według przytoczonych danych żylaki dotykają około jednej trzeciej dorosłych.

Wyniki badania

Decyzja FDA opierała się na wynikach kluczowego badania klinicznego VEINRESET, zarejestrowanego pod numerem NCT05926830. Wzięło w nim udział 70 osób w czterech ośrodkach w USA i Europie.

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Badanie osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy: po roku wskaźnik okluzji żył odpiszczelowych wielkich wyniósł 96,8%. Nie odnotowano poważnych ani nieprzewidzianych zdarzeń niepożądanych, zgłoszono również jedno łagodne zdarzenie niepożądane.

Dalsze plany firmy

Theraclion przygotowuje się do uruchomienia amerykańskiej spółki zależnej Sonovein Inc. Firma utworzyła również odrębny kod kategorii III w systemie CPT jako pierwszy krok w kierunku możliwego objęcia procedury ubezpieczeniem.

Zgodnie z komunikatem prasowym Theraclion firma planuje utworzyć referencyjne ośrodki leczenia i skoncentrować się na szkoleniu lekarzy, klinicznym wdrażaniu technologii oraz wsparciu technicznym i serwisowym.

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