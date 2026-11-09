W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) zobowiązała producentów niektórych leków będących agonistami receptora peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1) do dodania do oznakowania ostrzeżenia o możliwym zwiększeniu ryzyka niearterytycznej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), informuje UPI.

Rzadka choroba oczu

NAION jest rzadką chorobą oczu, która może powodować pogorszenie widzenia w jednym oku, a czasem trwałą utratę wzroku. Jest związana ze zmniejszonym dopływem krwi do przedniej części nerwu wzrokowego.

Wśród objawów NAION FDA wymienia nagłą, bezbolesną utratę widzenia w jednym oku, którą dana osoba może zauważyć po przebudzeniu. Możliwe są również zamglenie widzenia lub ubytek części pola widzenia, w tym pojawienie się martwych punktów lub widzenia tunelowego, zniekształcenie kolorów i obniżenie centralnej ostrości wzroku.

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Osobom, które zauważą takie objawy, zaleca się kontakt z pracownikiem ochrony zdrowia. Czynnikami ryzyka NAION mogą być palenie tytoniu, cukrzyca, podwyższone ciśnienie krwi, bezdech senny, anemia i choroby nerek.

Jakich leków dotyczy wymóg

Agoniści receptora GLP-1 naśladują działanie naturalnego hormonu uwalnianego przez jelita. Według FDA hormon ten pomaga kontrolować poziom cukru we krwi po posiłkach i wpływa na obszary mózgu regulujące apetyt oraz zachowania żywieniowe.

Leki te stosuje się w leczeniu cukrzycy typu 2, kontroli masy ciała, a także z innych powodów, w tym w celu zmniejszenia ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wśród leków zatwierdzonych przez FDA są Byetta, Victoza, Trulicity, Saxenda, Xultophy, Soliqua, Ozempic, Rybelsus, Wegovy, Mounjaro, Zepbound i Foundayo.

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